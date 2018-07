Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire eine dramatische Niederlage in der MLS kassiert.

Der Weltmeister von 2014 verlor ein vollkommen verrücktes Spiel mit Chicago 3:4 gegen Philadelphia Union - und das, obwohl Schweinsteiger selbst in der vierten Minute der Nachspielzeit noch den umjubelten Ausgleich erzielte. (Ergebnisse und Spielplan der MLS)

Aber von vorne: Haris Medunjanin (31.) brachte Philadelphia in Führung, Nemanja Nikolics (39.) glich per Elfmeter zunächst aus, ehe Cory Burke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die erneute Union-Führung besorgte.

Nach Zuspiel von Schweinsteiger gelang Aleksandar Katai (69.) das 2:2, das erneut Burke (73.) mit seinem zweiten Treffer des Tages konterte - aber auch vom dritten Rückstand ließ sich Chicago nicht entmutigen.

Schweinsteiger trifft in der Nachspielzeit

Tief in der Nachspielzeit traf Schweinsteiger nach einer Ecke vollkommen freistehend aus fünf Metern per Kopf und schien sein Team zu belohnen, in einer Jubeltraube hinter dem gegnerischen Tor feierte der Deutsche mit seinen Kollegen den vermeintlichen Punktgewinn.

Doch nur eine Minute später folgte der Schock: David Accam wurde im Halbfeld nicht energisch genug angegriffen, ließ auf dem Weg in den Strafraum drei Gegenspieler alt aussehen und sorgte mit seinem ersten Saisontreffer doch noch für die Entscheidung zugunsten Philadelphias.

Für Chicago war es bereits die neunte Saisonniederlage und die zweite in Folge, von den vergangenen sechs Ligaspielen konnten Schweinsteiger und Co. nur eines gewinnen. (Die Tabellen der MLS)

In der Eastern Conference der MLS fiel Fire durch die Last-Minute-Niederlage hinter Philadelphia auf den achten Platz zurück, liegt allerdings weiterhin nur einen Punkt hinter einem Playoff-Rang.