Bastian Schweinsteiger verliert mit seinem Klub Chicago Fire die Play-off-Plätze in der Major League Soccer langsam aus den Augen. Das Team aus dem US-Staat Illinois verlor gegen den Vorletzten der Eastern Conference Toronto FC mit 1:2 (0:0) und kassierte in der Liga damit bereits die vierte Niederlage in Folge.

Chicago liegt als Achter derzeit fünf Punkte hinter dem sechsten Platz, der zur Teilnahme am Achtelfinale um die Meisterschaft berechtigen würde. Schweinsteiger stand über 90 Minuten auf dem Feld.

Die Führung der Gäste durch den Italiener Sebastian Giovinco (47. Minute) glich Chicago dank Nemanja Nikolics (62.) zunächst noch aus, auf den zweiten Toronto-Treffer von Jonathan Osorio (65.) fand die Mannschaft des ehemaligen Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft jedoch keine Antwort mehr.