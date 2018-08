Seit drei Spielen wartet LA Galaxy in der MLS bereits auf einen Sieg – und nun muss der Klub im nächsten Spiel bei den Seattle Sounders wohl auch noch auf Superstar Zlatan Ibrahimovic verzichten.

Nach übereinstimmenden US-Medienberichten reist der Schwede nicht mit nach Seattle. Grund ist der dortige Kunstrasen im Stadion. Ibrahimovic und auch sein Klub haben Sorge, dass er sich dort sein operiertes Knie erneut verletzen könnte.

Bereits zuvor hatte der Stürmer seine Meinung über Kunstrasen klar mitgeteilt: "Ich denke, es ist eine Schande auf Kunstrasen zu spielen, denn Fußball wurde nicht auf Kunstrasen erfunden."

Ibrahimovic' Abneigung gegen Kunstrasen

Aus seiner Jugend in Schweden kennt der 36-Jährige Kunstrasen bestens, an seiner Abneigung gegenüber diesem Untergrund ändert dies aber wenig.

Ibrahimovic musste in dieser Saison bereits einmal auf Kunstrasen spielen. Gegen Portland spielte er allerdings nur zehn Minuten und sagte danach, dass es der schlimmste Platz war, auf dem er je gespielt hatte.

Gute Nachrichten für Ibrahimovic: LA Galaxy muss in dieser Saison nach dem Spiel gegen Seattle nur noch einmal auf Kunstrasen ran: Am 21. Oktober steht das Auswärtsspiel in Minnesota an.