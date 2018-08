US-Fußballstar Clint Dempsey hat seine Karriere nach 15 Jahren beendet. Dies gab der 35-Jährige am Mittwoch bekannt.

Dempsey bestritt 141 Länderspiele für die USA und erzielte 57 Tore. Damit ist der Texaner zusammen mit dem ehemaligen Bundesligaprofi Landon Donovan Topscorer der US-Auswahl.

Dempsey absolvierte in seiner erfolgreichsten Zeit insgesamt 275 Spiele in der englischen Premier League für Tottenham Hotspur (2012/13) und den FC Fulham (2007-2012). Er war der erste US-Spieler, dem ein Hattrick in Englands Eliteklasse gelang und ist mit 72 Treffern erfolgreichster US-Torjäger in den europäischen Topligen.

Zuletzt spielte Dempsey für den MLS-Klub Seattle Sounders und wurde in der vergangenen Spielzeit Vizemeister.