MLS: Wayne Rooney schießt DC United mit Doppelpack in Playoffs Rooney schießt United in Playoffs - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 2 Minuten

Wayne Rooney steht mit DC United in den MLS-Playoffs

Washington - Wayne Rooney führt DC United mit einem Doppelpack gegen den New York City FC endgültig in die Playoffs. Bei seiner Ankunft in den USA stand der Klub noch im Keller.