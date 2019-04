Die Saison ging für Ibrahimovic richtig gut los. Im ersten MLS-Spiel in diesem Jahr erzielte der Kapitän von LA Galaxy den 2:1-Siegtreffer gegen Chicago Fire um Bastan Schweinsteiger.

Dann warfen den 37-Jährigen allerdings Achillessehnenprobleme zurück, wegen denen er die letzten zwei Spiele verpasste. In der Nacht von Sonntag auf Montag gab Ibrahimovic aber jetzt sein Comeback.

Ibrahimovic vor dem Comeback: "Ich brauche 20 Minuten"

Vor dem Spiel gegen die Portland Timbers wurde der Superstar von Reportern gefragt, wie lange er nach einer Verletzung bräuchte, um seinem Team zu helfen und auf dem Platz ein Statement zu setzen. "Ich brauche 20 Minuten", war Ibras trockene Antwort bei "ESPN".

Am Ende brauchte der Stürmer nur unwesentlich länger. Nach 33 Minuten schoss er sein Team per Elfmeter in Führung. In der zweiten Hälfte verwandelte Ibrahimovic dann einen weiteren Strafstoß zum 2:1-Siegtreffer für LA Galaxy. (Das Spiel im LIVETICKER)

Für das Team aus Los Angeles war es im vierten Spiel bereits der dritte Sieg. Der schwedische Stürmerstar will in diesem Jahr unbedingt die Major League Soccer gewinnen. Dieser Titel fehlt Ibrahimovic noch in seiner Sammlung. (Tabelle der MLS)