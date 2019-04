Thierry Henry winkt rund drei Monate nach seinem Rauswurf bei der AS Monaco eine neue Anstellung.

Die Legende des FC Arsenal soll nach Berichten von Sky Sports kurz vor einer Unterschrift bei den New York Red Bulls stehen. Demnach soll der 41-Jährige bereits in dieser Woche zum neuen Trainer des MLS-Klubs ernannt werden. Red Bulls "Head of Global Soccer" Oliver Mintzlaff, der bei RB Leipzig auch als Geschäftsführer tätig ist, soll zu finalen Verhandlungen mit Henry nach London reisen.

Henry schon als Profi bei den New York Red Bulls

Damit würde der Franzose, der seine Spielerkarriere in New York City beendete, rund vier Jahre später als Trainer zurückkehren. Insgesamt stand Henry als Profi dort viereinhalb Jahre unter Vertrag (Juli 2010 bis Januar 2015), erzielte in 135 Einsätzen 52 Tore und steuerte 42 Vorlagen bei.

Henrys erste Station als Trainer bei Monaco in der Ligue 1 war nicht von Erfolg geprägt. Eigentlich sollte er den abstiegsbedrohten Klub nach der Entlassung von Leonardo Jardim aus dem Tabellenkeller führen, allerdings gelangen ihm in 20 Spielen nur fünf Siege und vier Remis. Nach nur 104 Tagen im Amt hatte Monaco im Januar wieder die Reißleine gezogen - und Jardim zurückgeholt.

Nun soll Henry die New York Red Bulls aus der Krise führen. Nach sieben Saisonspielen liegt der Klub mit nur einem Sieg und zwei Untentschieden auf dem vorletzten Platz der Tabelle in der Eastern Conference.