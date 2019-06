Der frühere Weltmeister Bastian Schweinsteiger (34) ist in der MLS mit Chicago Fire bereits seit sieben Heimspielen ungeschlagen.

Gegen Real Salt Lake kam der Tabellenachte der Eastern Conference in der Nacht zum Sonntag zu einem 1:1 (1:1), wartet aber seit mittlerweile fünf Partien auf einen Sieg.

Chicago ging durch ein Freistoßtor von Aleksandar Katai in der fünften Spielminute in Führung, Albert Rusnak gelang noch vor der Pause per Foulelfmeter der Ausgleich (33.).

In der zweiten Halbzeit hatte der Gastgeber noch drei hochkarätige Chancen, doch Nemanja Nikolic (60.), Katai (82.) und Brandt Bronico (88.) scheiterten. Schweinsteiger, der in der Innenverteidigung durchspielte, sah in der Nachspielzeit Gelb. Chicago tritt zum nächsten Spiel am Freitag (Ortszeit) bei den New York Red Bulls an.