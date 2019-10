Trotz seines frühen Treffers zur Führung hat Julian Gressel mit Titelverteidiger Atlanta United den erneuten Einzug ins Playoff-Finale der Major League Soccer verpasst. Der 25 Jahre alte Franke, der in der 4. Minute getroffen hatte, verlor mit seinem Team das Endspiel der Eastern Conference 1:2 (1:1) gegen Toronto FC.

Die Kanadier müssen im Finale am 10. November bei den Seattle Sounders antreten, die sich am Vortag 3:1 (2:1) bei Los Angeles FC durchgesetzt hatten. Schon 2016 und 2017 standen sich beide Klubs in den Endspielen gegenüber. Vor drei Jahren gewann Seattle, ein Jahr später setzte sich Toronto durch.