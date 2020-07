Die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) bekommt kurz vor ihrem geplanten Restart das Coronavirus nicht in den Griff.

Wie die Liga mitteilte, wurden sechs Spieler des FC Dallas nach ihrer Anreise aus dem US-Bundesstaat Texas nach Florida positiv auf COVID-19 getestet. Vor dem Abflug am Sonntag waren noch sämtliche Spieler negativ getestet worden.

Team begibt sich nach Orlando in Quarantäne

Das gesamte Team begab sich samt Trainern und Betreuern in Quarantäne in Orlando. In der dortigen Disney World soll die MLS am 8. Juli nach vier Monaten Zwangspause im Turnierformat wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Doch inzwischen summieren sich die positiven Corona-Tests in den Mannschaften auf mehr als 20.

Bis zum 11. August werden die 26 Teams in einer Vorrunde und einer mit dem Achtelfinale beginnenden K.o.-Phase den Meister ermitteln. Alle Partien werden ohne Zuschauer ausgetragen.