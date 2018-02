Dietmar Hamann hat Jürgen Klopp beim FC Liverpool unter Druck gesetzt.

Klopp müsse so langsam aber sicher mal eine Trophäe gewinnen, sonst könnten sich die Fans gegen ihn wenden, meinte Hamann bei FourFourTwo.

"Sie hatten einige herausragende Spiele. Aber wenn man seine Zeit als Teammanager nimmt und auf seinen Punkteschnitt und die Pokalergebnisse guckt, war er okay - mehr nicht", so der frühere Mittelfeldspieler: "Die Frage ist: 'Ist okay genug für Liverpool?'"

Wichtige Partie gegen Tottenham

In Klopps erster Saison bei Liverpool hatten die Reds das Finale in der UEFA Europa League und des League Cup erreicht, doch beide verloren.

"Ich glaube nicht, dass die Fans noch lange mit Mittelmaß zufrieden sind", meinte Hamann. Die Fans würden sich nicht schnell gegen einen Trainer wenden, doch wenn sie es einmal tun würden, gäbe es kein Zurück.

Deswegen sei die Partie gegen Tottenham Hotspur am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) enorm wichtig. Die Reds liegen als Tabellendritter zwei Zähler vor dem Fünften aus Tottenham. "Wenn sie einen direkten Konkurrenten schlagen können, gäbe das großen Auftrieb", meinte Hamann.

Hamann: Klopp muss Trophäe holen

Klopp hatte bei seiner Antritts-PK erklärt, er sei am Ende seines Vierjahresvertrages nicht mehr da, wenn er in dieser Zeit keinen Pokal gewänne.

"Wir haben bald drei Jahre hinter uns. Er hat zwar seinen Vertrag verlängert, was die Dinge etwas verändert, aber bei Liverpool geht es ums Gewinnen", so Hamann: "Er muss eine Trophäe gewinnen. Die Champions League ist schwierig zu gewinnen dieses Jahr, aber im nächsten Jahr müssen sie einen Pokal holen - Punkt."

Im League Cup scheiterte Liverpool in der 3. Runde an Leicester City, im FA Cup war in Runde vier gegen West Brom Endstation. "Wenn es darauf ankommt, hat das Team immer einen Weg gefunden, zu verlieren", sagte Hamann: "Und das ist nicht Liverpool."