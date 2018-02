Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Profi Pierre-Emerick Aubameyang will seinen extravaganten Lebensstil auch als Spieler des FC Arsenal in London in der englischen Premier League beibehalten. "Es ist mir egal, was die Leute von mir denken", sagte der 28 Jahre alte Gabuner, der im Winter-Transferfenster für 63,75 Millionen Euro Ablöse vom BVB zu den Gunners gewechselt war, dem Mirror.

In Dortmund war der Paradiesvogel einige Male angeeckt und hatte unter anderem ohne Erlaubnis Trips ins Ausland unternommen. Auch seine Auswahl an Luxuskarossen hatte bei den Schwarz-Gelben für Aufsehen gesorgt.

"Die Klamotten, die Autos und was sonst noch dazugehört, sind ein Bonus. Ich mag es, so zu leben. Ich mag, wer ich bin, und es spielt keine Rolle, wenn andere das nicht akzeptieren können. Das juckt mich nicht", betonte der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison.

Aubameyang weiter: "Es heißt doch so schön: 'Man lebt nur einmal!' Wichtig ist, dass man weiß, wo man herkommt, wo meine Wurzeln sind. Ich habe meine Kindheitsträume verwirklicht. Das ist großartig für ein Kind wie mich."

