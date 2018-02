Vier Spieler von West Bromwich Albion haben am Donnerstag angeblich ein Taxi in Barcelona geklaut.

Die Premier-League-Profis, die namentlich bislang nicht genannt wurden, befinden sich derzeit mit ihrem Klub in Spanien im Trainingslager und wollten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag offenbar in der spanischen Metropole feiern gehen.

DAZN zeigt die Premier League LIVE. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Da alles geschlossen hatte, sollen sie sich nach Angaben der katalonischen Regionalpolizei ein Taxi zu einem Fast-Food-Restaurant genommen haben. Das berichtet die BBC.

Taxifahrt ohne Taxifahrer

Die Rückfahrt zum Hotel soll auch mit diesem Taxi erfolgt sein - allerdings ohne den Fahrer. Der Beklaute alarmierte daraufhin die Polizei. Die Spieler wurden anschließend zwar zum Vorfall befragt, jedoch nicht festgenommen.

West-Brom-Teammanager Alan Pardew sagte, der Klub werde den Vorfall erst selbst genauer untersuchen ehe er sich dazu äußere, kündigte jedoch bereits vereinsinterne Disziplinarmaßnahmen an. Die Spieler waren nämlich zudem unerlaubt nachts unterwegs gewesen.

Am Samstag empfängt West Brom im Halbfinale des FA Cups Southampton und wollte sich mit dem Trainingslager in Barcelona optimal auf dieses wichtige Spiel vorbereiten.