Riyad Mahrez, der einstige Streik-Profi von Leicester City, hat in einem verdächtigen Facebook-Post sein Karriere-Ende verkündet.

Auf seiner offiziellen Seite veröffentlichte der 27-Jährige in der Nacht auf Mittwoch eine Nachricht, in der es heißt: "Nach der letzten Rücksprache mit vielen Ärzten, habe ich mich entschieden, vom Fußball wegzubleiben."

In der Botschaft heißt es weiter: "Da sich meine Zeit als Fußballer dem Ende zuneigt, will ich ein paar Worte sagen. Ich will allen für ihre Freundlichkeit und ihre Unterstützung danken, die sie mir in dieser unglaublichen Stadt gezeigt haben. Ihr werdet immer in meinem Herze sein."

Die Echtheit des Posts ist höchst fraglich. Über gesundheitliche Probleme des Algeriers ist nichts bekannt. Zwar hatte sich der Flügelspieler mit seinem Klub im Winter zerstritten, weil ihm ein Wechsel zu Manchester City verwehrt wurde.

Doch sein zwischenzeitlicher Streik ist mittlerweile beendet und er kam in der Premier League wieder dreimal zum Einsatz. Es ist möglich, dass der Leicester-Profi gehackt wurde.