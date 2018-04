Virgil van Dijk arbeitet erst seit drei Monaten mit Jürgen Klopp zusammen. Doch die kurze Zeit hat bereits ausgereicht, um den Coach des FC Liverpool in den höchsten Tönen zu loben.

"Er ist der perfekte Trainer. Er ist ein fantastischer Teammanager, Spielermananger noch dazu und alle hier arbeiten sehr hart zusammen", sagte van Dijk bei der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Klopp hatte den Niederländer im Januar für 30 Millionen Euro vom FC Southampton zu den Reds geholt, nachdem ein Sommertransfer am Veto von van Dijks ehemaligem Arbeitgeber gescheitert war.

Klopp mehr als nur ein Cheerleader

Der Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft sieht in dem 50-Jährigen mehr als nur einen Cheerleader an der Außenlinie. "Ihr seht alle die harte Arbeit hinter der Bühne nicht. Er hat bereits gezeigt, dass er ein herausragender Trainer ist. Natürlich steckt seine Interaktion mit den Fans mehr im Kopf der Leute, weil es das ist, was sie immer wieder sehen. Aber Klopp ist viel mehr als das."

So wurde Klopp zu Guardiolas Albtraum

Im Hinspiel feierte Liverpool einen grandiosen 3:0-Sieg gegen das Team von Pep Guardiola. Kein Trainer hat eine bessere Bilanz gegen den spanischen Coach als Klopp. Von 13 Duellen konnte er sieben für sich entscheiden.

Natürlich hat sich van Dijk auch für das Rückspiel viel vorgenommen. "Wir gehen das Spiel so an als ob es immer noch 0:0 stehen würde. Wir dürfen nicht so defensiv stehen und müssen unser Spiel machen."