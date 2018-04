Der FC Arsenal darf nach einem mühsamen Sieg weiter von der direkten Qualifikation für die UEFA Europa League träumen.

Auch ohne den deutschen Nationalspieler Mesut Özil und weitere Leistungsträger gewannen die Gunners gegen den FC Southampton mit 3:2 (2:1) am 33. Spieltag der Premier League.

Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang läutete mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 die Wende ein in dem am Ende turbulenten Duell, das beide Teams in Unterzahl beendeten. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Arsenal (54 Zähler) mit seinen Weltmeistern Shkodran Mustafi und Özil, der über 90 Minuten auf der Bank saß, bleibt auf Tabellenplatz sechs, rückte aber bis auf zwei Punkte an Stadtrivale FC Chelsea (56) heran. Die Blues könnten den Vorsprung am Abend gegen West Ham United wieder auf fünf Zähler vergrößern. (Die Tabelle der Premier League)

Arsenal in Rückstand nach Mustafi-Missverständnis

Der irische Nationalstürmer Shane Long (17.) hatte die abstiegsgefährdeten Gäste nach einem Missverständnis zwischen Arsenals Verteidiger Mustafi und Torwart Petr Cech zunächst in Führung gebracht. Doch noch vor der Pause drehten Aubameyang (29.) und Danny Welbeck (38./81.) die Partie zugunsten der Mannschaft von Teammanager Arsene Wenger.

Carlie Austin (73.) glich im zweiten Durchgang zum 2:2 aus, doch Welbeck sorgte mit einem Kopfballtor doch noch für ein Happy End der Gunners. (Spielplan der Premier League)

In der Nachspielzeit sah Southamptons Jack Stephens die Rote Karte für eine Tätlichkeit an Jack Wilshere. Kurz darauf wurde auch Arsenals Mohamed Elneny vom Platz gestellt, weil er einen Gegenspieler schubste. Die Saints haben als Tabellen-18. drei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Sogar Traum von Champions League lebt

Als Sechster hinter der Spitzengruppe hat Arsenal nur noch theoretische Chancen, die Champions League zu erreichen. Die Londoner könnten sich aber mit einem Gewinn der Europa League dafür qualifizieren.

Die Chancen stehen gut, am Donnerstag in Moskau (ab 21.05 Uhr im LIVETICKER) das Halbfinale zu erreichen (: Das Hinspiel zu Hause hatte Arsenal mit 4:1 (4:1) gewonnen.