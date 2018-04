Jetzt haben sie ihre Party - und ihr Starspieler Will Grigg ist natürlich auch gewohnt "on fire":

Nach nur einem Jahr in der League One feiert Wigan Athletic den direkten Wiederaufstieg in die Championship.

Durch den klaren 4:0-Erfolg bei Fleetwood Town können die "Tics" nicht mehr auf einen Playoff-Platz zurückfallen - zudem hat der Klub aus der Grafschaft Greater Manchester nach wie vor die Möglichkeit, sich die Meisterschaft in der dritten Liga vor den Blackburn Rovers zu sichern.

Kein Wunder, dass die Stimmung in Wigan ausgelassener kaum sein konnte. Gefeiert wurde vor allem Grigg - und zwar mit dem Song, der den Kultkicker 2016 bei der EM in Frankreich dank der Schlachtgesänge nordirischer Fans ("Will Grigg's on Fire") weltberühmt machte.

Und der 26-jährige Nationalspieler zeigte sich dabei stimmgewaltig wie eh und je, ließ sich sich von seinen Teamkollegen auf die Schultern heben und brüllte zünftig mit. Schön, wenn man sich so selbst feiern kann...