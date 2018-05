Jetzt drehen sie so richtig schön durch in Burnley:

Nach der sicheren wie sensationelle Qualifikation für die UEFA Europa League wird ein Pub in der nordenglischen Stadt nach dem Trainer von Premier-League-Klub FC Burnley benannt.

Bisher hatte die Kneipe "The Princess Royal" geheißen - nun soll der Name "The Royal Dyche" lauten, zu Ehren des 46-jährigen Erfolgscoachs Sean Dyche.

Zur Erinnerung: Zuletzt spielte der Klub, der erst 2016/'17 in die höchste Spielklasse aufgestiegen war, vor mehr 50 Jahren international. In der Saison 1966/'67 schieden die "Clarets" (Weinroten) allerdings gegen Eintracht Frankfurt im damaligen Wettbewerb des Messepokals aus.

"Ich weiß nicht, ob ich mich mehr über den Einzug nach Europa freue oder über die Umbenennung des Pubs", sagte Pub-Wirtin Justine Lorriman der BBC, nachdem erstmals im November aus einer Spaßlaune heraus die Idee zur Umbenennung aufgekommen war.

Inzwischen wurde bereits ein neues Pub-Schild angebracht, die Fans in der 75000-Einwohner zählenden Industriestadt dürfen sich zudem über Freigetränke bis zum Abwinken freuen.

Übrigens: Auf Dyches Vorschlag, das Pub in "The Handsome Ginger Fella" umzubenennen (frei übersetzt: Die attraktive Rothaarige), wollten die Kneipen-Verantwortlichen nicht eingehen.