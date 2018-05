Für Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool kommt offenbar kein Vereinswechsel im Sommer in Frage.

"Ich bin sehr glücklich hier. Und natürlich freue ich mich auf die Zukunft mit Liverpool. Ich habe hier noch viel vor. Aber jetzt wollen wir erst einmal die Saison bestmöglich zu Ende bringen", zitieren englische Medien den ägyptischen Angreifer.

Salah hat in dieser Saison 43 Tore erzielt und hatte mit zehn Treffern in der Champions League maßgeblichen Anteil am Finaleinzug der Reds.

Damit soll er das Interesse von Liverpools Champions-League-Finalgegner Real Madrid geweckt haben. Die Königlichen haben aber auch Neymar von Paris Saint-Germain im Visier.