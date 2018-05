Königsklassen-Finalist FC Liverpool muss um die erneute Qualifikation für die Champions League über die englische Liga zittern. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Vier Tage nach dem Halbfinal-Krimi gegen den AS Rom unterlag die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp beim FC Chelsea 0:1 (0:1) und verpasste damit die Chance, vorzeitig einen Platz unter den besten vier Teams der Premier League zu sichern. (das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Mit 72 Punkten aus 37 Spielen liegt Liverpool auf Platz drei nur einen Punkt vor Verfolger Tottenham Hotspur (71), der zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Auch Chelsea auf Platz fünf (69) darf noch zweimal antreten. Allerdings kann Liverpool auch mit einem Sieg im Endspiel gegen Real Madrid am 26. Mai in Kiew das neue Königsklassen-Ticket buchen.

Chelseas Torjäger Olivier Giroud (32.) traf gegen die in Bestbesetzung angetreten Reds, bei denen der Ex-Mainzer Loris Karius im Tor stand. Bei den Hausherren stand Nationalspieler Antonio Rüdiger in Startelf. (DATENCENTER: Ergebnisse und Spielplan)