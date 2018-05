Der aktuelle ManCity-Trainer Pep Guardiola wäre einst fast bei Newcastle United gelandet.

Im Rahmen einer Dokumentation über den früheren Spieler und Trainer Bobby Robson enthüllte der Katalane die Details "Nach seiner Entlassung bei Barcelona ging er nach Newcastle. In einem Brief fragte ich ihn, ob er mir die Gelegenheit geben könnte auch nach Newcastle zu kommen", erklärte Guardiola in der Dokumentation.

Vor der Saison 1999/2000 hatte frühere Verteidiger mit Barcelona zahlreiche Titel gewonnen und war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.

Robson sagte Guardiola ab

Mit Robson hatte er bei den Katalanen erfolgreiche Zeiten durchlebt, doch die Antwort des damaligen Newcastle-Trainers an seinen Ex-Schützling war eindeutig.

"Er antwortete mir und sagte, dass es nicht möglich sei, weil er schon viel Qualität in seinem Team habe und er hatte Recht. Aber sogar in diesem schweren Moment war er, wie immer, sehr freundlich", schilderte Guardiola die Absage von Robson.

Statt auf die Insel zu gehen, blieb Guardiola in Barcelona und wechselte erst 2001 zum AS Rom.