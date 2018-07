Nun ist es offiziell! Maurizio Sarri übernimmt den FC Chelsea.

Wie die Blues am Samstagvormittag bekanntgaben, unterschreibt der 59-Jährige einen Dreijahres-Vertrag an der Stamford Bridge und tritt die Nachfolge des am Freitag entlassenen Antonio Conte an.

"Ich bin sehr glücklich bei Chelsea und in der Premier League zu sein. Das ist ein aufregendes neues Abenteuer in meiner Karriere", sagte Sarri in einer Vereinsmitteilung. "Ich hoffe wir können unseren Fans unterhaltsamen Fußball bieten und mischen bis zum Ende der Saison im Kampf um die Trophäen mit", erklärte Sarri weiter.

Schon bei seinem Ex-Verein SSC Neapel hatte Sarri aufregenden, offensiven Fußball spielen lassen. Mit den Süditalienern erreichte der 59-Jährige in drei Jahren zweimal den zweiten Platz und einmal Rang drei. Außerdem wurde er 2017 zum besten Trainer der Serie A gewählt.