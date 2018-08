Die größten Talente der Premier League

Die Premier League startet am Freitag in die neue Saison. Und neben den mit reichlich Geld teuer verpflichteten neuen Stars hat sich in der Vorbereitung eine Reihe von Talenten in den Vordergrund gespielt, die auf ihren Durchbruch hoffen. SPORT1 zeigt, wem das gelingen kann

© SPORT1-Grafik: Getty Images