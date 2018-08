Manchester United: David de Gea mit schwarzer Serie in Premier League

14 Schüsse aufs Tor, zehn Tore - David de Gea erlebt derzeit einen negativen Höhepunkt in seiner Karriere.

Bereits bei der WM schrieb der Spanier im Tor von Manchester United Schlagzeilen, weil er von sieben Schüssen auf seinen Kasten sechs passieren lassen musste - die schlechteste Torwartstatistik seit 52 Jahren.

In der Premier League setzt sich die Serie nahtlos fort. Bei der Niederlage am Sonntag gegen Brighton and Hove Albion (2:3) war jeder der drei Schüsse auf sein Tor auch drin. Damit hat de Gea seit Beginn der WM von 14 Schüssen zehn Tore fangen müssen.

Die Serie von David de Gea © iM Football/SPORT1

Allerdings muss auch festgehalten werden, dass der 27-Jährige in der Liga bislang bei allen Toren schuldlos war.