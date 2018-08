Champions-League-Titelträger wie der FC Chelsea, Manchester United und der vom Deutschen Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool zählen zu den international populärsten Topklubs aller Zeiten.

Regelmäßige Hochspannung bis zum Schluss verspricht der Titelkampf in der höchsten Spielklasse Englands. In den letzten acht Spielzeiten wurden vier verschiedene Klubs Meister, kein Verein konnte den Titel in diesem Zeitraum verteidigen.

Inzwischen spricht die Premier League deutsch! Leroy Sané wurde letzte Saison zum besten Nachwuchsspieler gekürt. Mit André Schürrle (FC Fulham) und Max Meyer (Crystal Palace) spielen in dieser Saison zwei weitere Stars aus dem Kreise der Nationalmannschaft in der besten Liga der Welt. Auch Jürgen Klopps FC Liverpool hat aufgerüstet. Mit Alisson kam vom AS Rom der teuerste Torhüter aller Zeiten. Außerdem wurden mit Naby Keita und Xherdan Shaqiri zwei alte Bekannte aus der Bundesliga verpflichtet. Sie sollen helfen die erste Meisterschaft seit 1990 an die Anfield Road zu holen.

Aktuelle Spiele live und auf Abruf auf DAZN:

Der 1. Spieltag in der Übersicht:

Fr., 10. August, 21 Uhr: Man United - Leicester

Sa., 11. August, 13:30 Uhr: Newcastle - Tottenham

Sa., 11. August, 16 Uhr: Huddersfield - Chelsea

Sa., 11. August, 21 Uhr: Wolverhampton - Everton

Sa., 11. August, 20:30 Uhr: Fulham - Crystal Palace (delayed)

Sa., 11. August, 23 Uhr: Watford - Brighton (delayed)

Sa., 11. August, 23 Uhr: Bournemouth - Cardiff (delayed)

So., 12. August, 14:30 Uhr: Liverpool - West Ham

So., 12. August, 17 Uhr: Arsenal - Man City

So., 12. August, 19:30 Uhr: Southampton - Burnley (delayed)

