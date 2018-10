Die Eskapaden von Jose Mourinho zum Durchklicken:

Bildergalerie Die Skandale des Jose Mourinho 33 Bilder

Egal ob Arsene Wenger, Pep Guardiola oder die Schiedsrichter - Jose Mourinho macht vor niemandem Halt. Selbst als Geheimagent betätigt sich der Portugiese in der Vergangenheit.

Am Wochenende kehrt "The Special One" als Cheftrainer von Manchester United zu seinem Ex-Verein FC Chelsea zurück (Sa., 13.30 Uhr im LIVETICKER).

SPORT1 zeigt seine Skandalakte.