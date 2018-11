League Cup mit Arsenal, Tottenham, Chelsea live im Ticker, Stream

Die Top-Teams der englischen Premier League sind am Mittwoch und Donnerstag im Pokal gefordert: Das Achtelfinale im League Cup steht an.

Der FC Arsenal um Mesut Özil ist im Heimspiel des "Carabao Cup" gegen Drittligist FC Blackpool (FC Arsenal - Blackpool ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) klarer Favorit, auch der FC Chelsea sollte gegen Zweitligist Derby County (FC Chelsea - Derby County ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) keine Probleme haben.

Eine etwas höhere Hürde hat Tottenham Hotspur im Auswärtsspiel bei West Ham United (West Ham United - Tottenham Hotspur ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zu überwinden.

Arsenal musste zuletzt nach elf Pflichtspielsiegen in Folge beim 2:2 bei Crystal Palace einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Özil wurde in der zweiten Halbzeit nach einem schwachen Auftritt ausgewechselt und reagierte verschnupft. Der 30-Jährige stapfte an Arsenals Teammanager Unai Emery vorbei und warf wütend seine Handschuhe auf den Boden, ehe er auf der Bank Platz nahm.

Chelsea feierte einen klaren 4:0-Erfolg beim FC Burnley.

ManCity gewinnt auf Football-Rasen

Nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Tottenham peilt auch Manchester City den nächsten Erfolg an. Im League Cup trifft das Team von Pep Guardiola auf den FC Fulham (Manchester City - FC Fulham am Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

So können Sie den League Cup Live im Stream und Ticker verfolgen:

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de