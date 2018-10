Mesut Özil trauert um einen seiner jüngsten Fans. Der kleine Charlie hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Auf Instagram teilt der Arsenal-Profi den Verlust mit seinen Fans.

"Es ist so traurig, davon zu hören, dass mein Freund und großer Arsenal-Supporter Charlie nach seinem langen Kampf gegen den Krebs verschieden ist. Ruhe in Frieden", schrieb Mesut von Trauer überwältigt und richtete sich zum Schluss noch persönlich an seinen jungen Fan: "Wir werden dich so sehr vermissen, Charlie."

Özil brilliert gegen Leicester

Sportlich läuft es bei Özil dagegen derzeit überragend. Beim 3:1-Sieg gegen Leicester City erzielte der Weltmeister von 2014 sein 30. Tor in der Premier League. Das ist neuer deutscher Rekord. Zuvor hatte er sich diesen Titel mit Jürgen Klinsmann und Uwe Rösler geteilt.

Özil war an allen drei Gunners-Toren direkt beteiligt. Bei seiner Auswechslung wurde der 30-Jährige von den Fans stehend mit Ovationen bedacht.