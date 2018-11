Pep Guardiola muss erneut um seinen Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne bangen.

Der Belgier verletzte sich beim 2:0-Erfolg von Manchester City im League Cup am Donnerstagabend gegen den FC Fulham. Der Ex-Wolfsburger musste in Minute 86 nach einem Zusammenstoß mit Fulhams Timothy Fosu-Mensah ausgewechselt werden. Wie es um den 27-Jährigen steht, weiß der Manchester-Coach nicht. "Hoffentlich ist das, was in den letzten Minuten passiert ist, nicht ernsthaft."

De Bruyne gibt Comeback

Für De Bruyne war es erst der zweite Einsatz nach einer langwierigen Knieverletzung. Bereits am Montag gab er in der Premier League bei Tottenham Hotspur in der zweiten Hälfte sein Comeback. Guardiola war mit der Leistung seines Rückkehrers zufrieden. "Ich denke, heute ist Kevin zurück, oder? Es ist der Kevin, den wir kennen." Gegen Fulham stand De Bruyne sogar in der Startelf.

Der belgische Nationalspieler zog sich erst im August eine Außenbandverletzung im rechten Knie zu.