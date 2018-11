Mesut Özil misst den Meinungen anderer Leute über ihn keine große Bedeutung bei.

"Ich weiß, dass es Leute gibt, die mich mögen und Leute, die mich nicht mögen", sagte der Deutsche bei Sportsmail. "Das ist ein Fakt. Aber für mich ist nur entscheidend, was Leute in meinem inneren Kreis mir erzählen. Es interessiert mich nicht, was Leute außerhalb davon sagen. Das betrifft mich nicht."

Özil habe gelernt, in seinem Leben nur auf einige wenige Personen zu hören - darunter auf den Trainer und enge Bekammte. Wenn diese ihm erzählen, "Mesut, du musst das oder das machen, dann höre ich ihnen zu. Ich nehme das auf und arbeite dran. Aber ich achte nicht darauf, was andere Leute sagen. Das interessiert mich wirklich nicht."

Scharfe Kritik im Sommer

Özil hatte vor allem im Sommer bei der Weltmeisterschaft und nach seinem heiß diskutierten Rücktritt aus dem DFB-Team harte Kritik abbekommen, auch sein schwacher Saisonstart rief einige Kritiker auf den Plan. Mittlerweile hat der Spielmacher aber seine Form wiedergefunden und ist ein unverzichtbarer Bestandteil des FC Arsenal.

Am Donnerstag können die Gunners in der Europa League gegen Sporting Lissabon ihre Serie auf 15 ungeschlagene Spiele nacheinander ausbauen (Europa League: FC Arsenal - Sporting Lissabon ab 21 Uhr im LIVETICKER)