Hat Pep Guardiola den FC Bayern München zum Narren gehalten? Neuesten Football-Leaks-Enthüllungen zufolge, auf die sich der Spiegel bezieht, soll der Spanier seinen Vertrag beim englischen Top-Klub Manchester City viel früher unterschrieben haben als bisher bekannt.

Der Wechsel von Guardiola nach Manchester stand offenbar schon am 10. Oktober 2015 fest - also gut zwei Monate nach Beginn seiner letzten Saison beim deutschen Rekordmeister. An diesem Tag soll er laut den Enthüllungen den Vertrag unterschrieben haben.

Guardiola-Wechsel erst 2016 verkündet

Das ist insofern interessant, da der FC Bayern erst kurz vor Weihnachten 2015 verkündete, dass Guardiola seinen Vertrag in München nicht verlängern würde. Der Wechsel zu City wurde dann am 1. Februar 2016 offiziell.

Offiziell hieß es immer, Guardiola werde sich nach der Hinrunde mit den Bayern-Bossen zusammensetzen und eine Entscheidung fällen.

Auch das Gehalt Guardiolas wurde veröffentlicht. Im ersten Jahr bei City soll er rund 15,5 Millionen Euro verdient haben, im zweiten sogar rund 19,2 Millionen.