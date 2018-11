Pep Guardiola geriet regelrecht ins Schwärmen.

"Wir haben nie Zweifel an ihm gehabt", sagte der Teammanager von Manchester City und wiederholte seine Worte noch einmal mit Nachdruck: "Es gibt nicht einen Zweifel an der Qualität von Leroy."

Guardiola war einfach begeistert von Leroy Sane, dem deutschen Nationalspieler, der nach seinem überraschenden WM-Aus im Sommer immer mehr durchstartet.

Sane glänzt bei Citys Gala gegen West Ham

Den 4:0-Erfolg der Citizens bei West Ham United in London machte der 22-Jährige zu seiner persönlichen Gala. "Wir sind alle glücklich, dass wir nach der Länderspielpause gleich mit einem Auswärtssieg gestartet sind", sagte Sane, der auch im Deutschland-Trikot zuvor eine Duftmarke hinterlassen hatte.

Fünf Tage nach seinem Tor beim 2:2 in der Nations League gegen die Niederlande legte Sane nun eindrucksvoll nach. City ging durch Treffer von David Silva (11.) und Raheem Sterling (19.) schnell in Führung, Sane gab dabei die Vorlage zum 2:0, die beiden folgenden Treffer (34., 90.+3) erzielte er dann selbst. Und zeigte sich anschließend gereift. "Niemand braucht jetzt zu sagen, dass wir wieder Meister werden", sagte Sane: "Es ist sehr eng an der Tabellenspitze, wir sind sehr fokussiert."

Motivation aus Nichtnominierung für WM

Der Titelverteidiger City führt nach 13 Partien ungeschlagen die Tabelle der Premier League an und liefert eindrucksvolle Statistiken. 40 erzielte Tore und acht Partien ohne Gegentreffer sind jeweils Bestwert in der Liga.

Und auch Sane, den Bundestrainer Joachim Löw trotz einer starken Saison und der Wahl zum besten Nachwuchsspieler der Premier League nicht mit nach Russland genommen hatte, hat aus der herben Enttäuschung offenbar weitere Motivation gezogen. In elf Einsätzen steht er nun bei fünf Toren und fünf Assists.

"Er ist jung, manchmal gibt es noch leichte Hochs und Tiefs, das ist völlig normal", sagte Guardiola über seinen Schützling.

Doch seiner Bewunderung für Sane tut dies kein Abbruch.