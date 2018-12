Highbury, Wembley und Co.: Legendäre Stadien in England Englands legendäre Fußball-Tempel - von SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern England hat als Mutterland des Fußballs auch einige der legendärsten Fußballstadien © SPORT1-Grafik: Getty Images/ Picture Alliance/ Imago

In kaum einem Land verbinden die Fans so viel mit dem eigenen Stadion wie in England. SPORT1 zeigt die legendärsten Fußballtempel im Mutterland des Fußballs.