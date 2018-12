Was passiert mit Mesut Özil? Der ehemalige DFB-Nationalspieler kommt beim FC Arsenal derzeit kaum noch zum Zug. Auch am Mittwoch stand der 30-Jährige beim EFL-Cup Spiel der Gunners gegen die Tottenham Hotspur nicht im Kader.

Ohne Özil verlor Arsenal gegen die Spurs mit 0:2. Nach dem Spiel äußerte sich sich Arsenal-Trainer Unai Emery zu den Gründen von Özils Nichtberücksichtigung.

"Es war eine taktische Entscheidung, weil ich dachte, dass die Spieler, die heute im Kader waren, die beste Wahl für dieses Spiel waren." Statt Özil saßen Spieler wie die 19-jährigen Joe Willock oder Eddie Nketiah auf der Bank. Nketiah absolvierte bisher eine Premier-League-Minute, Willock kam für die Profi-Mannschaft der Gunners bisher ausschließlich in der Europa League zum Einsatz.

In der Liga wurde Özil zuletzt bei der 2:3-Niederlage beim FC Southampton eingewechselt, die vier Spiele davor stand er nicht im Kader, offiziell wegen Rückenproblemen. Lediglich beim unbedeutenden 1:0-Sieg in der Europa League gegen Qarabag Agdam stand Özil in der Startelf. Gegen Southampton vertändelte Özil vor dem entscheidenden Gegentor zudem den Ball.

Emery weicht Fragen zu Özils Zukunft aus

Zuletzt war immer wieder spekuliert worden, dass Özil bei den Gunners keine Zukunft mehr haben soll. Englische Medien hatten berichtet, Arsenal wolle seinen Mittelfeldstar im Winter für rund 28 Millionen Euro verkaufen, um ihn von der Gehaltsliste zu streichen. Die Sun berichtete zudem von einem Interesse Inter Mailands.

Fragen zu Özils Zukunft wich Emery nach dem Spurs-Spiel aus. Konkret angesprochen darauf, ob er den Offensivspieler im Winter ziehen lassen würde, entgegnete der Franzose: "Mein Fokus liegt in der Analyse dieses Spiels. Auch das Spiel gegen Burnley am Wochenende ist sehr wichtig. Wir werden bei jedem Spieler beurteilen, wie er im Training aussieht und ob er für das Spiel gegen Burnley infrage kommt."

Zu der konkreten Frage, ob Özil bei Arsenal noch eine Zukunft habe, entgegnete Emery lediglich: "Ich denke nur an das Spiel am Samstag und nicht an andere Dinge."

In der aktuellen Saison kommt Özil bislang auf 14 Pflichtspieleinsätze, dabei gelangen ihm sechs Scorerpunkte.