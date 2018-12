Sechs Tage vor Heiligabend geschah das, was sich in den letzten Wochen und Monaten angedeutet hatte: Manchester United zog am Dienstagvormittag die Reißleine und trennte sich nach zweieinhalb Jahren von Trainer-Ikone Jose Mourinho.

Seine Trainer-Kollegen um Jürgen Klopp finden nach dessen Entlassung warme Worte für "The Special One". Insbesondere der Liverpool-Coach zollt Mourinho höchsten Respekt.

SPORT1 fasst die Stimmen der Trainer auf den Pressekonferenzen vor den League-Cup-Spielen am Mittwoch zusammen.

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool):

"Er ist sehr ehrgeizig und hat all meinen Respekt. Er war unglaublich erfolgreich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die letzten Monate ihm keine Freude bereitet haben. Es ist auch nicht schön, wenn man sich jeden Tag diesen Fragen stellen muss. Aber abgesehen davon, kann ihm nichts und niemand all das, was er gewonnen hat, nehmen. Ich hoffe, dass er das im Kopf behält und nicht die wenigen anderen Sachen, die in den letzten Monaten passiert sind. Er ist ein hervorragender Trainer. Am besten wäre es, ihn selbst zu fragen, denn er ist der Einzige, der sagen kann, was wirklich passiert ist."

Unai Emery (Trainer FC Arsenal):

"Ich kann nur sagen, dass es mich überrascht hat und es keine guten Nachrichten sind. Wenn die Arbeit eines Trainers so zu Ende geht, ist es nicht gut für uns Trainer. Jeder Trainer geht seinen eigenen Weg und hat seinen eigenen Führungsstil. Sie wissen, wie sie ihre Arbeit mit dem Management und den Spielern individuell, aber auch im Kollektiv, täglich verbessern können. Die Erfahrung von Jose Mourinho in der Premier League und als Trainer ist sehr, sehr groß. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung gut war, aber ich weiß auch zu wenig darüber, warum die Entscheidung getroffen wurde."

Mauricio Pochettino (Trainer Tottenham Hotspur):

"Zunächst einmal möchte ich ihm alles Gute wünschen. Es tut mir sehr leid für ihn. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu ihm. Er ist ein guter Freund. Von daher ist das, was heute passiert ist, natürlich eine traurige Neuigkeit. Es ist aber nicht meine Aufgabe zu beurteilen, was in einem anderen Klub passiert."

...zu den Gerüchten, dass er Nachfolger von Mourinho in Manchester werden könnte: "In den fünf Jahren hier in Tottenham hat es schon einige Gerüchte um mich gegeben. Ich beantworte die Frage deshalb nicht. Es gibt im Fußball eben viele Gerüchte. Das respektiere und akzeptiere ich, denn das gehört zum Job dazu."

Niko Kovac (Trainer FC Bayern):

"Ich sage nur so viel: Jede Trainerentlassung tut mir persönlich leid und weh, weil ich dort mitfühle. Am liebsten würde ich mir wünschen, dass gar kein Trainer entlassen wird."

