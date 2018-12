Die Pressestimmen zu Liverpools Triumph zum Durchklicken:

Der FC Liverpool brannte kurz vor Silvester mal wieder ein Feuerwerk ab, Jürgen Klopp war überaus stolz - aber auch reichlich genervt. "Es ist vollkommen egal, wie viele Punkte man Ende Dezember vorne ist", sagte der Teammanager der Reds nach der 5:1-Gala gegen den FC Arsenal: "Wenn wir jetzt gegen ManCity verlieren, wird die Schlagzeile lauten, ob wir nervös sind."

Dafür allerdings spricht derzeit nichts. Die Reds marschieren in der Premier League von Sieg zu Sieg, der Traum von der ersten Meisterschaft seit 1990 wird immer greifbarer. Die Machtdemonstration gegen die Gunners am Samstag war bereits der neunte Liverpool-Erfolg in Serie.

Ganz Liverpool träumt vom Titel. Firmino und Co. werden gefeiert, Trainer Jürgen Klopp geadelt.

