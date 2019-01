Einer der treuesten Fans des FC Liverpool hat zu seinem 104. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk erhalten.

Trainer Jürgen Klopp schickte eine signierte Grußbotschaft an Bernard Sheridan.

Er wünsche ihm persönlich alles Gute zu seinem Geburtstag, schrieb Klopp in der von der BBC veröffentlichten Nachricht. "Ich hoffe, du genießt die Feierlichkeiten im Kreise deiner Familie und Freunde. Vielen Dank für deine langjährige Unterstützung des Liverpool FC. You'll Never Walk Alone."

Eine Delegation des FC Liverpool überbrachte die Botschaft zusammen mit einem Trikot mit der Nummer 104 und einer Eintrittskarte für die Anfield Road am Samstag gegen Crystal Palace.

"Ich bin ein stolzer Liverpool-Anhänger seit ich ein kleiner Junge war. Ich habe den Klub durch dick und dünn begleitet", sagte Sheridan. "Ich bin total aufgeregt, beim Spiel am Samstag dabei zu sein." Ein Sieg gegen Palace wäre die Sahne auf der Torte.

Sheridan besuchte eigenen Angaben zufolge 1923 erstmals ein Spiel der Reds, sein Onkel nahm ihn regelmäßig zu den Partien mit.