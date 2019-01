Vor dem Auftakt des 19. Spieltags der Premier League hat der FC Arsenal mit einer rührenden Geste des weiterhin vermissten Argentiniers Emiliano Sala gedacht.

Im Stadionheft der "Gunners" vor der Partie gegen Cardiff City steht auch der Name des nach einem Flugzeugabsturz seit Tagen unauffindbaren Stürmers als Teil des City-Kaders vermerkt.

Vor dem Namen Salas ist statt einer Rückennummer eine gelbe Blume abgebildet.

Arsenal-Fans solidarisieren sich

Cardiffs Fans zeigen sich tief betroffen vom unglücklichen Verschwinden Salas und planen, den Anhängern des FC Arsenal gelbe Blumen zu überreichen.

Diese sollen dann als Zeichen des Mitgefühls auch am Revers aller "Gunners"-Fans prangen, da man sich ob des noch ungeklärten Schicksals des City-Neuzugangs in Sorge vereint zeigen will.