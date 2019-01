David Wagner ist nicht mehr Trainer von Huddersfield Town.

Der Verein und der Trainer trennten sich einvernehmlich, das bestätigte der Tabellenletzte der Premier League am Montagabend. Die Trennung sei auf Wunsch von Wagner geschehen. "Ich habe keine Anstalten gemacht, Wagner in dieser Saison zu entlassen", erklärte Huddersfield-Boss Dean Hoyle.

Huddersfield belegt mit nur elf Punkten den letzten Platz der Premier League und wartet seit dem 25. November auf einen Sieg.

Der frühere Dortmunder Jugendtrainer Wagner übernahm die Terriers 2015 in der zweiten englischen Liga und führte den Klub 2017 sensationell in die Premier League. In der vergangenen Saison schaffte er mit dem Klassenerhalt die nächste Überraschung.

In dieser Saison tat sich sein Team deutlich schwerer. Der erste von insgesamt nur zwei Saisonsiegen gelang erst am 11. Spieltag gegen Aufsteiger FC Fulham.