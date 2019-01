Große Geste der Spieler von Manchester City vor dem Premier-League-Kracher gegen den FC Liverpool.

Um sich bei den Vereins-Mitarbeitern für ihre harte Arbeit über die letzten beiden Jahre zu bedanken, gaben die Stars um Leroy Sane mehrere 1000 Euro aus. Wie die britische Sun berichtet, schenkten die Spieler den Mitarbeitern Rolex-Uhren im Wert von je knapp 8.000 Euro.

Auf den Uhren ist zudem in Anlehnung an die Rekord-Saison des vergangenen Jahres der Spruch "Centurions 2018" eingraviert. In der letzten Saison sicherten sich die Citizens mit 100 Punkten und 106 Toren den Premier-League-Titel.

City triumphiert im Premier-League-Spitzenspiel

Auch auf dem Spielfeld sorgt die Mannschaft von Pep Guardiola wieder für positive Schlagzeilen.

Durch den 2:1-Triumph im Spitzenspiel gegen die Reds, gestaltete der fünffache Englische Meister das Titelrennen in der Premier League wieder offen. (Service: Die Tabelle der Premier League)