Gleich zu Jahresbeginn steht in der Premier League das absolute Topspiel an - Meister gegen Tabellenführer.

Am 21. Spieltag empfängt Manchester City den FC Liverpool (Premier League: Manchester City - FC Liverpool ab 21 Uhr im LIVETICKER und LIVE bei DAZN). Für beide Teams steht eine Menge auf dem Spiel: Ein Auswärtssieg könnte für die Mannschaft von Jürgen Klopp bereits die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen bedeuten.

Gleichzeitig wäre der Kampf um den Titel für die Citizens fast schon vorbei, sollten die Hausherren nicht drei Punkte im Etihad Stadion behalten. Da ist sich auch Pep Guardiola sicher: "Wenn man sich Liverpools Situation anschaut, wissen wir, dass es vorbei ist, wenn wir Punkte lassen", so der Coach. Die Reds liegen ungeschlagen an der Tabellenspitze. 54 Punkte, 17 Siege und drei Unentschieden stehen zu Buche. Der Vorsprung auf Manchester City beträgt bereits sieben Zähler, bei einem Sieg würde er auf zehn Punkte anwachsen. (Tabelle der Premier League)

ANZEIGE: DAZN gratis testen und internationalen Fußball live & auf Abruf erleben

Guardiola voller Respekt

Guardiola zeigt sich vor dem Spitzenspiel voller Respekt für die Gäste. "Liverpool ist vielleicht das beste Team in Europa oder auf der Welt, und sie sind in Top-Form." Liverpool netzte in der laufenden Saison schon 48 Mal ein. Aber auch die Defensive ließ wenig zu: Lediglich acht Gegentreffer kassierten Abwehrchef Virgil van Dijk und Co.

Aber trotz der historischen Hinrunde und dem komfortablen Vorsprung auf Verfolger Tottenham Hotspur und Manchester City will Klopp noch nicht von der Meisterschaft sprechen. "Wir denken nicht an den Vorsprung, nicht eine Sekunde", stellte der 51-Jährige vor dem Duell klar. Zu einem Auswärtsspiel bei City könne niemand fahren und "denken: 'Wir werden wahrscheinlich gewinnen' - Kein Team der Welt, nicht einmal wir."

Klopp im Hip-Hop-Modus: So cool rockt er die Tanzfläche

Doch auch wenn Klopp sich bescheiden gibt, ist klar: Ein Rückstand von zehn Zählern wäre für die Citizens kaum aufzuholen. Der ersten Meisterschaft für Liverpool seit 1990 stünde nicht mehr viel im Wege.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Manchester City: ​Ederson - Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko - B. Silva, Fernandinho, D. Silva - Sterling, Agüero, Sane

FC Liverpool: ​Allison - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho - Shaqiri, Mane - Firmino, Salah

So können Sie Manchester City- FC Liverpool LIVE sehen:

STREAM: DAZN

LIVETICKER: Premier League live auf SPORT1.de