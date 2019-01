Die Fußball-Tempel Englands zum Durchklicken:

Ursprünglich wollten die Spurs bereits im September ihre Heimspiele im neuen Tottenham Hotspur Stadium austragen. Doch der Einzug verzögerte sich mehrfach - und das Team aus Nord-London spielt nach wie vor im Wembley Stadion, wo es zuletzt ein 0:1 gegen Manchester United setzte.

"Ich möchte mich bei unseren Fans entschuldigen und für die anhaltende Geduld bedanken", sagte Spurs-Vorstandsvorsitzender Daniel Levy vor Kurzem und kündigte konkretere Informationen zur Fertigstellung des Stadionbaus für die nächsten zwei bis drei Wochen an.

Laut der Daily Mail peilen die Spurs nun einen Einzug im März an. Das Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace am 16. März soll demnach der erste Auftritt im neuen, dann aber nach wie vor teils unfertigen Stadion sein. Bis dahin bleibt Tottenham in Wembley.

Mit der neuen Arena von Tottenham Hotspur erhält England, wenn auch später als geplant, ein weiteres Fußballstadion-Schmuckstück. SPORT1 zeigt die Tempel der Premier League.