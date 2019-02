FA Cup: David Luiz von Chelsea bekommt kein Elfmeter trotz kaputtem Trikot

Bitterer Abend für David Luiz.

Der Chelsea-Verteidiger verlor mit seinem Team im FA-Cup gegen Manchester United mit 0:2 und bekam einen Strafstoß nicht zugesprochen.

Kurz vor der Führung für die Red Devils durch Ander Herreras Kopfball hatte Chelsea eine Ecke. Für Luiz war dabei United-Verteidiger Chris Smalling zuständig. Aber statt mit dem Körper dagegenzuhalten, schnappte sich Smalling das Trikot von Luiz und hielt es fest.

Schließlich rauschte auch noch Nemanja Matic in Smalling hinein, worauf in Luitz' Trikot ein Riss enstand. Denn Smalling hielt seinen Gegenspieler immer noch am Trikot fest. Aber der Pfiff von Referee Kevin Friend blieb aus.

Und das, obwohl im FA-Cup der Videobeweis vorhanden ist und zahlreiche TV-Zeitlupen die Szene zeigten. Laut BBC, habe Videoschiedsrichter Anthony Taylor den Vorfall gesehen, sah darin aber keinen Elfmeter.

Im Gegenzug fiel die Führung für United und wenig später legte Paul Pogba noch den zweiten Treffer nach.