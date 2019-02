Alexis Sanchez musste sich während seiner Zeit bei Manchester United den einen oder anderen Spruch über seine durchwachsenen Leistungen anhören, die Presse betitelte ihn bereits als Transfer-Flop. Nun äußerte sich sein Trainer Ole Gunnar Solskjaer zu Wort - und stellte einen kuriosen Vergleich an.

"Jeder kennt es, wenn das Ketchup einfach nicht aus der Flasche kommen will. Doch wenn es plötzlich kommt, dann gleich eine ganze Ladung", sagte Solskjaer in einem Interview mit der BBC und stellte damit eine äußerst ungewöhnliche Analogie zu seinem Schützling Sanchez her. "Wenn er ein Tor schießen würde, würde das sein Selbstvertrauen freisetzen."

Solskjaer sicher: Sanchez wird Topform erreichen

Sanchez, der im Januar 2018 als Hoffnungsträger verpflichtet wurde und rund 400.000 Euro in der Woche verdienen soll, kann die Erwartungen bislang nicht erfüllen. In der aktuellen Saison erzielte der Chilene lediglich zwei Treffer in 19 Pflichtspielen für die Red Devils - trotzdem glaubt sein Trainer weiterhin, dass der berühmte Knoten platzen wird.

"Ich bin sicher, dass wir ihn noch vor dem Ende der Saison in Topform erleben werden", erklärte Solskjaer und fügte an: "Ich arbeite seit zwei Monaten mit ihm zusammen, von denen er die Hälfte der Zeit verletzt war. Deshalb ist es unfair, direkt Höchstleistungen von ihm zu erwarten."

Man darf gespannt sein, ob Solskjaer Recht behält und seinem Schützling der Durchbruch gelingt - die nächste Gelegenheit bietet sich Sanchez schon heute Abend im FA-Cup-Spiel beim FC Chelsea. (FA Cup, 5. Runde: FC Chelsea - Manchester United, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)