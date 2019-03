Jürgen Klopps Ausreden zum Durchklicken:

Jürgen Klopp lässt mit dem FC Liverpool im Merseyside-Derby beim FC Everton wichtige Punkte im Kampf um den Titel liegen. Schuld an der Nullnummer ist seiner Meinung nach unter anderem das Wetter.

"Ich weiß, die Leute mögen nicht, wenn ich das sage, aber der Wind kam aus allem möglichen Richtungen. Das hat man in vielen Szenen gesehen. Das hat nicht gerade geholfen, Fußball zu spielen. Insbesondere, wenn der Ball in der Luft war, was sehr häufig passierte", sagt Klopp bei Sky Sports.

Nicht zum ersten Mal findet Klopp eine kuriose Erklärung. In England wird er daher bereits als "König der Ausreden" bezeichnet. SPORT1 zeigt eine Sammlung seiner Ausflüchte.