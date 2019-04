Noch am Wochenende reagierte Maurizio Sarri zunehmend genervt auf die andauernden Nachfragen zu Callum Hudson-Odoi. Am späten Mittwochabend stimmte der Trainer des FC Chelsea eine Lobeshymne nach der anderen auf seinen Youngster an.

"Callum hat sehr gut gespielt und sehr gut verteidigt. Er hat sich im Laufe der Saison stark verbessert", sagte Sarri. "Er muss mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Er könnte Gefahr laufen, zu denken, dass er als Spieler bei 100 Prozent ist, aber es ist unmöglich, mit 18 schon an der Spitze zu sein."

Von den Fans schon lange gefordert, schenkte der Coach dem schnellen Flügelstürmer in der Premier League erstmals von Beginn an das Vertrauen. Und bei seinem ersten 90-minütigen Einsatz in Englands Oberhaus zahlte der Flügelstürmer umgehend zurück: Eine Körpertäuschung, eine präzise Hereingabe und fertig war die mustergültige Vorlage für Olivier Girouds Führungstor in der 38. Minute.

Hudson-Odoi: Jüngster Vorbereiter der Premier League

Hudson-Odoi ist mit seinen 18 Jahren und 146 Tagen nun der jüngste Chelsea-Spieler, der in der Premier League eine Torvorlage geliefert hat. Auch in der laufenden Spielzeit gab es ligaweit keinen jüngeren Vorbereiter.

Am Ende stand ein lockerer 3:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Brighton & Hove Albion, der die Blues auf Platz fünf klettern ließ - auf Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen.

Neben Hudson-Odoi war mit Ruben Loftus-Cheek ein weiterer Youngster maßgeblich am Erfolg beteiligt: Eden Hazards Tor zum 2:0 bereitete Loftus-Cheek vor, den Schlusspunkt setzte der 23-Jährige mit einem traumhaften Schlenzer selbst. Auch der Ex-Gladbacher Andreas Christensen durfte mal wieder von Beginn an ran.

Sarri mit Sonderlob für Youngster

Sarri sieht in ihnen die Stützen für Blues der Zukunft. "Im Moment sind sie sehr wichtig, aber sie haben noch viel größeres Potenzial", sagte der Italiener.

Das gilt vor allem für Hudson-Odoi, den der FC Bayern im Winter öffentlich zu seinem Wunschspieler deklarierte.

Schwinden Bayerns Chancen auf Hudson-Odoi?

Chelsea ließ die Münchner aber trotz angeblicher Offerten in Höhe von bis zu 40 Millionen Euro abblitzen. Und denkt nun auch im Sommer nicht an einen Verkauf.

Zuletzt äußerte sich Sarri optimistisch hinsichtlich einer Vertragsverlängerung Hudson-Odois, aber er weiß auch um die Herausforderung. "Man sieht es auch bei anderen Teams, dass es schwer ist, die jungen Spieler zu halten. Besonders hier in England, da man als unter 18-Jähriger nur für drei Jahre unterschreiben kann. Das ist eine große Gefahr für die Klubs."

Hudson-Odois Vertrag läuft bereits im Sommer 2020 aus. Mit Glanzleistungen wie am Mittwochabend steigert er seinen Marktwert zusätzlich.

Giroud fordert mehr Einsätze

Teamkollege Giroud prophezeit seinem Sturmpartner jedenfalls Großes. "Ich bin mir sicher, dass er ein erstklassiger Spieler wird", sagte der Franzose - und forderte: "Er muss häufiger spielen, aber das wird schon."

Auch Sarri kündigte selbst an, seinem neu entdeckten Jugendstil treu bleiben zu wollen - vor allem in Bezug auf Hudson-Odoi: "Er ist bereit, in jedem wichtigen Spiel 90 Minuten zu spielen."