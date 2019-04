Klopps Streichliste zum Durchklicken:

Der FC Liverpool steht auf dem Sprung ins Halbfinale der Champions League (Champions League: FC Liverpool - FC Porto ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos im Fantalk ab 20.15 Uhr im TV auf SPORT1). nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel stehen die Chancen für das Rückspiel beim FC Porto glänzend.

In der Premier League erlebt haben sich Jürgen Klopp und seine Reds mit dem Sieg gegen den FC Chelsea wieder an die Spitze der Tabelle gesetzt, Manchester City muss am kommenden Samstag gegen die Spurs nachziehen. (Service: Spielplan der Premier League)

Klopp hat aber offensichtlich nicht nur den Titelkampf im Auge, sondern plant auch schon langfristig. Wie der englische Mirror berichtet, will der Deutsche zur kommenden Saison einige Spieler aussortieren, um Platz für Neuzugänge zu schaffen.

SPORT1 stellt sieben Liverpool-Spieler vor, die voraussichtlich keine Zukunft bei den Reds haben.