Einen Titel hat Ilkay Gündogan mit Manchester City in dieser Saison bereits gewonnen. Nach dem Finalsieg gegen den FC Chelsea durften die Skyblues Ende Februar den englischen League Cup in die Höhe stemmen.

Das soll aber erst der Anfang gewesen sein. In der Premier League befindet sich City mit dem FC Liverpool im Zweikampf um die Meisterschaft, im FA Cup steht das Team von Trainer Pep Guardiola im Halbfinale und auch in der Champions League sind die Citizens noch im Rennen.

Gündogan würde in dieser Saison am liebsten alle vier Titel gewinnen. Dass seine Mannschaft in der Lage sei, das Quadruple tatsächlich zu holen, machte er nun in einem Interview klar.

"Ja, wir haben einen Kader, der stark genug ist, da bin ich mir sicher", sagte der deutsche Nationalspieler dem Evening Standard. "Wenn wir nicht die Qualität hätten, wären wir nicht mehr in allen vier Wettbewerben dabei. Das ist Fakt."

Gündogan ehrgeizig: "Möchte gewinnen und gewinnen"

Der 28-Jährige weiß, dass sein Team dafür hungrig bleiben muss und auch ein wenig Glück braucht. "Es ist immer solange möglich, bis es vorbei ist. Man muss Glück haben und bestimmte Dinge tun, die man nicht unbedingt kontrollieren kann", meint Gündogan. "Aber solange wir die Möglichkeit haben, an jedem einzelnen Wettbewerb teilzunehmen, möchte ich gewinnen und gewinnen und gewinnen."

Der April wird für ManCity ein wichtiger Monat. Die Skyblues wollen sich in der Liga schadlos halten, außerdem stehen das Halbfinale im FA Cup gegen Brighton und das Viertelfinale in der Champions League gegen Tottenham an.

"Ich fühle, dass diese Saison eine großartige Saison sein kann", sagt Gündogan. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob ihn sein Gefühl trügt.