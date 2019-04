Der Vergleich zwischen Guardiola und Klopp zum Durchklicken:

Jürgen Klopp lobte Pep Guardiola als "besten Trainer der Welt". Der Spanier wiederum nannte Klopps FC Liverpool "das beste Team Europas". Der gegenseitige Respekt ist enorm.

Nach ihren Duellen in der Bundesliga ging es auch in der Premier League zwischen beiden Trainer-Größen schon hoch her. Im Hinspiel dieser Saison gab es zwischen den Reds und den Citizens allerdings ein torloses Remis an der Anfield Road - ein Unentschieden hatte es zu Klopps und Guardiolas Zeiten in Deutschland nie gegeben.

Im Rückspiel im Etihad behielt ManCity die Oberhand, das Titelduell zwischen Klopp und Guardiola ist spannender denn je. Liverpool hat fünf Spieltage vor Schluss zwei Punkte Vorsprung, ManCity allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand. SPORT1 vergleicht die beiden Top-Trainer und blickt zurück auf ihre Duelle.