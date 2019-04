Arsenal kassiert, im so wichtigen Schlussspurt der Saison, die dritte Pleite in Folge! Das Team von Coach Unai Emery unterliegt bei Leicester City mit 0:3 (0:0). (Der Spielverlauf im LIVETICKER)

Ainsley Maitland-Niles handelte sich noch vor der Pause eine dämliche Gelb/Rote Karte ein. Nach einem Ballverlust brachte er seinen Gegenspieler im Mittelfeld zu Fall.

Personell geschwächt hatten die Gunners große Mühe und zogen sich immer weiter zurück. Nach einer Stunde war es dann Youri Tielemans, der eine Lücke im Abwehrverbund der Gäste ausnutzte und zur Führung für Leicester einnickte.

Von diesem Rückstand konnte sich Arsenal nicht mehr erholen, in der Schlussphase legten die Foxes sogar noch nach. Und zwar zunächst in kurioser Art und Weise: Leicester-Keeper Kasper Schmeichel jagte einen Ball nach vorne, der komplett durch ging und bei Jamie Vardy landete. Der lupfte die Kugel erst an die Latte und köpfte den Abpraller dann ins Netz. In der Nachspielzeit spazierte dann Ricardo Pereira an gleich drei Verteidigern der Gunners vorbei und legte ihn quer. Vardy schob unbedrängt ein. Zwei Tore, welche die Schwäche der Gäste-Defensive auf den Punkt brachte. Arsenal-Keeper Bernd Leno konnte einem Leid tun. Der Deutsche verhinderte eine höhere Niederlage seines Teams.

Die neuerliche Niederlage ist für den Londoner Klub ein herber Rückschlag im Kampf um einen Startplatz für die Champions League. Die Gunners sind nun auf Schützenhilfe angewiesen. (TABELLE der Premier League)